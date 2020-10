48 équipes, un seul objectif : remporter la finale à Gdansk

Le long voyage vers la ville polonaise de Gdansk, qui accueillera la finale de l'Europa League, débute ce jeudi avec le lancement de la cinquantième édition et ses 48 équipes.

L'arène de Gdansk est le lieu qui verra couronné le successeur du FC Séville, qui a remporté sa sixième Ligue Europa la saison dernière. La saison passée, la finale devait "déjà" se jouer à Gdansk, mais suite à la pandémie de Covid-19, l'organisation avait été remaniée.

Comme chaque saison, la double récompense de l'Europa League est la grande attraction pour les clubs. En effet, une victoire en finale est synonyme de qualification directe pour la plus belle des compétitions.

Des équipes telles que la Roma, Arsenal, le Bayer Leverkusen, Benfica, le PSV Eindhoven, Naples, Milan et Tottenham, entre autres, qui sont des habitués de la Ligue des champions, donnent à la Ligue Europa une dimension plus importante.

La formule ne change pas, 48 équipes réparties en 12 groupes de quatre constituent la première phase du tournoi. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 16e de finale, où huit équipes de de Champions League les rejoignent (équipe ayant terminé 3e de leur groupe respéctif). Puis la compétition se poursuit par les 8e, quart, demi-finale, et enfin la grande finale.

Les 48 participants :

Six pays comptent 3 clubs en lice: l'Angleterre (Arsenal, Tottenham et Leicester), l'Espagne (Villarreal, Real Sociedad et Grenade) et l'Italie (Roma, Naples et Milan), mais aussi la Belgique (Gand, Standard de Liège et Anvers), les Pays-Bas (PSV Eindhoven, AZ Alkmaar et Feyenoord) et l'Autriche (Rapid Vienne, Lask Linz et Wolfsberger).

Puis deux clubs pour l'Allemagne (Bayer Leverkusen et Hoffenheim), la France (Lille et Nice), le Portugal (Benfica et Braga), l'Écosse (Celtic et Rangers), la Croatie (Dinamo Zagreb et Rijeka), la République tchèque (Sparta Prague et Slavia Prague), la Grèce (PAOK Thessalonique et AEK Athènes) et Israël (Maccabi Tel Aviv et Hapoel Beer Sheva).

Enfin d'autres pays ne comptent qu'un seul représentant : la Russie (CSKA Moscou), la Hongrie (Ludogorets), la Suisse (Young Boys), la Serbie (Étoile rouge de Belgrade), l'Azerbaïdjan (Qarabag), la Norvège (Molde FK), la Roumanie (Cluj), l'Ukraine (Zorya Lugansk), l'Irlande (Dundalk),la Slovaquie (Slovan Liberec), la Pologne (Lech Poznan), la Turquie (Sivasspor), Chypre (Omonia Nicosia) et la Bulgarie (CSKA Sofia).