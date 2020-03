Agnelli ne discutera pas les décisions prises à cause du coronavirus

Le Juventus-Inter se jouera enfin ce dimanche 8 mars, à huis clos, à partir de 20h45. Andrea Agnelli, le président des 'Bianconeri', n'était pas mécontent de la nouvelle quelques heures auparavant.

Lors de sa présence au "Business of Football" qui s'est tenu à Londres, Agnelli était prédisposé à accepter les mesures de la Serie A en accord avec le gouvernement italien.

"Notre position a toujours été de protéger la santé des gens en premier lieu. Nous acceptons la façon dont les autorités ont décidé de faire face à cette épidémie", a-t-il déclaré.

"Il appartient aux autorités de prendre certaines décisions et c'est à nous de les respecter", a poursuivi Andrea Agnelli, qui a commencé par dire que c'est une question de santé et non de sport.

"Nous serons tous touchés, directement ou indirectement, par cette crise sanitaire. Ce que nous devons faire, c'est analyser la situation avec réalisme, mais aussi avec optimisme car une solution au problème sera certainement trouvée", a-t-il expliqué.