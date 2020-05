Alassane Pléa heureux de reprendre la Bundesliga

Depuis deux saisons, Alassane Pléa évolue sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Le club allemand réalise une excellente saison et espère pouvoir aller en Ligue des champions.

Et après deux mois d'arrêt, la Bundesliga sera le premier championnat à reprendre en Europe, dès la semaine prochaine. Une bonne nouvelle selon l'international français qui s'est confié pour 'RMC'.

"Ça fait plaisir de reprendre. Je me suis blessé au début du confinement. Rien de grave, je suis apte. Mais il y a beaucoup de blessures parce qu'on n'a pas l'habitude d'être arrêtés pendant une si longue période. Maintenant, à l'entraînement, on ne fait plus trop certains exercices, comme les duels", a assuré le joueur.

Pour sa reprise, Mönchengladbach disputera un match pour le compte de la 26e journée de championnat et se déplacera à Francfort samedi pour affronter l'Eintracht.

Le Français s'est confié sur les obstacles qui se présenteront pendant les matches, dont les célébrations : "On en a parlé, on n'a pas le droit de se sauter dessus donc on va faire différemment. On va préparer des petites célébrations."