André Gomes revient sur sa grave blessure

Le début de la saison de la Premier League a été marqué par la grave blessure subie par Andre Gomes lors du match contre Tottenham.

Un évènement qui a touché Son Heung-Min pendant plusieurs jours et dont le Portugais s'est remis beaucoup plus tôt que prévu.

L'ancien Barcelonais a parlé de la façon dont il a géré cette blessure traumatisante. "C'était un choc. C'était traumatisant. J'avais besoin de temps pour comprendre ce qui s'était passé, comment je devrais me récupérer", a rappelé le Portugais à 'Sky Sports'.

"Je voulais avoir autour de moi des gens qui pourraient m'aider et répondre à mes questions. Au début, tout ce que je pouvais faire, c'était me reposer. J'ai donc été stressé pendant quelques jours. J'ai fait de petits pas et cela grâce aux gens qui m'entouraient", a poursuivi André Gomes.

"Mes coéquipiers m'ont manqué. L'ambiance avant et après match m'avait manqué aussi", a déclaré le joueur, qui est retourné sur la pelouse peu avant la trêve de coronavirus.