Lloris de retour dans les cages de Tottenham

Le champion du monde s'était blessé il y a une semaine avant le match contre Wolverhampton et sans lui les Spurs avaient perdu à domicile 3-2, avant de se faire sortir aux tirs au but de la Coupe d'Angleterre par la lanterne rouge Norwich en milieu de semaine.

C'est un renfort bienvenu pour les hommes de José Mourinho qui devront tenter l'exploit de renverser la vapeur à Leipzig, mardi, après avoir perdu la première manche à domicile 1-0.

Tanguy Ndombélé figure aussi dans le onze de départ de Tottenham pour sa 12e titularisation de l'année.

