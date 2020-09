VIDÉO : Ansu Fati remercie ses coéquipiers après sa première sélection historique

À 17 ans, Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur à marquer pour l'équipe nationale espagnole après avoir trouvé le chemin des filets lors d'un match de la Ligue des nations 2020/21 de l'UEFA contre l'Ukraine.

L'attaquant du FC Barcelone a remercié ses coéquipiers et le personnel d'encadrement pour lui avoir accordé leur confiance et a également expliqué qu'il avait dédié le but à sa sœur.