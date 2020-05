Après le 12-0, un 13-0 en plat de résistance

La troisième division de Biélorussie nous a offert une avalanche de buts ce samedi. Après le 12-0 du Shakhtyor Petrikov à Zhlobin, Baranovichi a réduit en miettes a Chayka Zelva.

Après 12, 13-0 ! Quelques minutes plus tard, Baranovichi battait la marque du Sakhtyor Petrikov.

La défense du Chayka Zelva a tenu 18 minutes. Baranovichi veut rapidement retrouver la deuxième division, et l'a démontré avec ce match parfait.

Shreitor a marqué le premier but, alors que Baranovichi menait déjà 6-0 à la mi-temps. Mikhaltsov, Novik, Khlebosolov, Kruglenya et de nouveau Khlebosolov ont inscrit les buts locaux en première période.

Khlebosolov a inscrit trois autres buts, pour un total de cinq. Shreitor a juste marqué deux buts de plus et les deux autres ont été marqués par Domashevich et Drozd.