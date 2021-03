Araujo : "Messi s'entraîne comme une bête, c'est un exemple"

Profitant de la trêve internationale, Ronald Araujo a fait le point sur la situation actuelle du FC Barcelone auprès des médias officiels du club. L'occasion d'évoquer sa première saison avec l'équipe première ainsi que sa relation avec Ronald Koeman.

"En début de saison, je ne pensais pas que j'allais jouer beaucoup cette saison. Je suis reconnaissant, mais je ne l'avais pas imaginé. Oui, je savais que j'allais avoir quelques minutes, mais pas autant, c'est fou. Pour ma première saison, je joue beaucoup et j'espère pouvoir continuer", a-t-il déclaré, avant d'évoquer Ronald Koeman.

"L'entraîneur a montré qu'il était un grand entraîneur. Il aide beaucoup les jeunes et je pense qu'il s'entend bien avec l'équipe et le vestiaire. Il a beaucoup de caractère, il connaît ce genre de choses et il fait un excellent travail. Cela se voit avec les résultats", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur Leo Messi, il a déclaré qu'il allait "très bien" et qu'il était "heureux" : "Pas seulement dans les matchs, mais aussi dans les entraînements. Il s'entraîne comme une bête et c'est très bien, car il est le capitaine et un exemple pour les plus jeunes et le reste de l'équipe."

Maintenant, les Blaugranas sont concentrés sur le Championnat et la finale de la Coupe du Roi : "C'est une motivation, bien sûr nous voulons le doublé. Nous sommes le Barça, nous avons deux titres à jouer et nous allons nous battre jusqu'au bout. Ce serait une énorme joie de gagner des trophées avec ce club, ce serait quelque chose de fou."

Sur le plan personnel, il va mieux après quelques problèmes à la cheville : "Maintenant, je vais mieux, nous ne voulions pas prendre de risques parce que j'ai eu une rechute à Séville, mais je vais bien et je suis heureux de reprendre confiance, d'aller mieux physiquement. Maintenant, j'ai cette pause pour me préparer à 100% pour ces matchs où tout se jouera".