Arturo Vidal prÃªt Ã  quitter le FC Barcelone

Arturo Vidal est l'un des hommes au fort caractère dans le vestiaire du FC Barcelone et il est le premier à comprendre la nécessité du club catalan en ces temps de crise.

Le Chilien sait qu'il a une chance de quitter le club sur le prochain marché des transferts, à tel point qu'il a déjà lancé un appel du pied à l'Inter Miami.

Selon 'Marca', Arturo Vidal est l'un des rares joueurs du FC Barcelone à ne pas s'être opposé à un éventuel départ et serait celui qui mettrait le moins d'obstacles pour parvenir à un éventuel accord sur son transfert. Il sait qu'il a des offres et qu'elles sont bonnes pour affronter la dernière ligne droite de sa carrière.

Le milieu de terrain termine son contrat le 30 juin 2021 et le club culé ne le laissera pas filer à coût zéro, donc c'est entre une prolongation à 32 ans ou une nouvelle étape de sa carrière, la deuxième option étant celle qui semble la plus viable.

Le prix de Vidal se situe entre 15 et 20 millions d'euros, un montant qui serait payé par des écuries telles que Newcastle, Manchester United ou pourrait également servir de monnaie d'échange dans l'opération pour Lautaro.

Au cours de cette saison, Vidal a été présent lors de 31 matchs et a pu marquer six buts et faire quatre passes, devenant ainsi une pièce importante dans une équipe qui doit faire le tri et récupérer les pertes millionnaires.