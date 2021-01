Aulas souhaite le meilleur Ã  Moussa DembÃ©lÃ©

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, a toujours eu la réputation d'être un négociateur coriace. Un homme droit, difficile à faire changer d'avis.

Mais maintenant, il a aussi montré son côté gentleman sur Twitter, où il a répondu à Moussa Dembélé. Le nouveau joueur de l'Atlético a remercié le président pour son accord et ce dernier s'est montré gentleman.

"Merci Moussa. Tu reviens quand tu veux : je te souhaite le meilleur et un titre bien sûr avec L’Atlético de Madrid", a-t-il déclaré à l'agréable surprise des supporters colchoneros.

Dembélé a tenu à remercier Aulas et Juninho, le directeur sportif, pour avoir facilité son arrivée au Wanda : "Merci à vous président d’avoir rendu mon prêt à l’Atlético possible. Vous savez tout le bien que je pense de vous. Merci Juninho pour ton aide. Bonne chance pour la course au titre team OL. Merci aussi à toutes les personnes qui ont oeuvrées pour que ce prêt se réalise".