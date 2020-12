"Bartomeu a utilisé la Superligue pour détourner l'attention quand il s'est fait viré"

Javier Tebas, président de la Liga, a déclaré que la Superligue "est parfaite pour se ruiner et tuer les fans" et qu'elle est un prétexte clandestin et nuisible pour l'industrie du football.

"Le truc de la Superligue est clandestin. Je n'ai vu qu'un seul président, Bartomeu, en parler pendant dix secondes. S'il y avait vraiment 10-12 clubs qui voulaient la Superligue, ils le diraient et ce serait public. Tout est clandestin, caché et dans le bar. Il n'y a pas de statut officiel. Je ne sais pas. La Superligue est irréalisable. Celui qui dit que c'est viable, c'est qu'il ne connaît pas bien le monde du football, aussi bon soit-il, parce qu'il ne connaît pas l'aspect économique et juridique de tout cela", a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'GOAL'.

Tebas a déclaré que lorsque Josep Maria Bartomeu, ancien président de Barcelone, a fait référence à la Superligue, "c'était une façon de faire oublier son pire jour en tant que président. Le jour où il a dû partir, pour ne pas dire qu'il a été mis dehors, il a voulu détourner l'attention. C'est la chose la plus malheureuse qu'il ait faite en tant que président".

Il a également déclaré que selon ses contacts "avec certains des plus grands clubs anglais", ils sont contre la Superligue. "Ils ont la meilleure compétition et si ce modèle de Premier League fonctionne, si ce modèle de Ligue des Champions fonctionne, pourquoi changer ? Ce serait un risque. Nous ne pouvons pas entrer en guerre pour ce concept. Les Anglais sont la première puissance économique dans le domaine du football et ne veulent pas de la Superligue", a-t-il déclaré.

Il a également souligné que "l'UEFA est en train d'élaborer un nouveau concept de compétition. Il faudra déterminer quels clubs pourront participer, quelles listes d'accès il y aura, il est très important que tous les clubs aient l'espoir de pouvoir jouer la Ligue des champions. Il s'agit de ne pas modifier les lignes rouges et bien qu'il y ait des positions sur lesquelles je ne peux pas compter ici, l'UEFA travaille sur une voie différente, elle parle aux grandes ligues et cherche un moyen de s'améliorer. Je suis pour ne pas changer, mais si l'UEFA veut se réformer, elle peut faire un produit compétitif".

D'autre part, il a déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits en Liga de la manière dont le protocole sanitaire avait été respecté lors des premier matchs de Coupe du Roi, dans lesquels il y avait du public dans les tribunes et dans certains cas, il était très proche des joueurs, de même qu'il comprend que "la distance de sécurité dans les tribunes du football espagnol n'a pas été respectée". "Nous sommes inquiets car il y a beaucoup de cas positifs", a-t-il déclaré.