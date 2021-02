Bryan Gil flatté par les comparaisons avec Neymar

Bryan Gil est l'une des sensations de la Liga cette saison et brille sous les couleurs d'Eibar (3 buts pour 3 passes décisives en 16 matchs), où il joue en prêt cette saison.

En Espagne, certains aiment le comparer à Neymar dernièrement, et les rumeurs indiquent qu'il serait suivi de près par le FC Barcelone. Une chose à laquelle le jeune joueur de 20 a réagi cette semaine.

"C'est un de mes joueurs favoris et ça me semble fou qu'ils me comparent à Neymar. Je ne lis pas beaucoup les infos sur les réseaux sociaux mais mes amis m'ont envoyé ça, et j'ai bien aimé. Mais c'est de la folie", a confié le jeune joueur espagnol pour 'El Larguero'.

Concernant un possible intérêt du Barça, Bryan Gil a assuré que cela faisait toujours "plaisir d'intéresser les plus grands" mais a insité qu'il était sous contrat avec Séville et que son agent se chargerait de son avenir.