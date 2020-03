Les Girondins de Bordeaux n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à Nice au Matmut Atlantique lors du match comptant pour la 27ème journée de Ligue 1.

Les Bordelais avaient ouvert la marque par l'intermédiaire de Nicolas De Préville avant d'être rejoints par les Azuréens, la faute à un beau but d'Adam Ounas.

Enock Kwateng, latéral droit des Girondins, n'a pas caché sa frustration au sortir de la rencontre.

"Dans l’ensemble on fait un bon match. On le maîtrisait, on avait le match à notre portée, et on s’est un peu relâchés, ce qui a fait qu’on a pris ce contre et ce but. C’est dommage", a réagi Kwateng sur 'BeinSports'.

"On n’a pas profité des temps forts, on a eu les occasions, et on n’a pas pu les mettre au fond. Derrière ils nous punissent, on fait 1-1 et c’est frustrant", a conclu le joueur des Girondins.

Avec ce match nul, Bordeaux restent englué au milieu du classement, à la 12ème place de Ligue 1.