L'Atlético et Simeone, "un gros test" pour Tuchel

Voici les principaux points de sa conférence de presse.

Sur la pression de la C1, moins lourde qu'à Paris ?

Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea : "À Paris, tu as l'impression que tout sera jugé sur ton parcours en Ligue des champions, parce que tout le monde s'attend à ce que tu sois le vainqueur du championnat, de toutes les coupes domestiques, et il est plus ou moins entendu que tu vas toujours tout gagner. En tant que coach, tu sais à quel point c'est difficile de maintenir un niveau d'exigence (assez élevé) pour être tout le temps champion, pour gagner tous les matches éliminatoires en coupes et pour arriver en phase finale de C1. On sait ce que ça demande chaque jour d'avoir en permanence cette mentalité. Ici, la valeur et la compétitivité de la Premier League est bien plus élevée que ce que connaît Paris dans son championnat domestique".

Sur le défi face à l'Atlético

Tuchel : "C'est un gros test, pour sûr. Sportivement, mentalement et physiquement. C'est un club qui a une grande expérience de ce niveau de la compétition, avec un coach très expérimenté et dur à affronter. Vous savez très bien ce à quoi vous attendre quand vous jouez contre l'Atlético. Beaucoup de combativité, et beaucoup d'équipes en ont déjà fait l'expérience. Clairement, oui, c'est un désavantage pour l'Atlético de ne pas jouer ce match dans leur stade. Mais on ne doit pas en parler plus que cela".