Canet réalise l'exploit et sort l'Olympique de Marseille

Méconnaissable à Perpignan pour ce seizième de finale de Coupe de France, l'Olympique de Marseille a connu une nouvelle désillusion face à une équipe amateure et s'avance vers une fin de saison des plus chaotiques avec seulement le championnat à disputer.

Un match qui démarre timidement pour des Olympiens pas très sereins face à l'intensité mise par les amateurs catalans dans les premières minutes. Et les démons des précédentes éliminations aux mains de Carquefou, Quevilly ou plus récemment Andrézieux vont refaire surface sur un coup-franc absolument magnifique de Posteraro, qui trouve la lucarne d'un Pelé impuissant des 25 mètres (1-0, 20e).

Un but inscrit au moment où les Olympiens semblaient mettre un peu plus le pied sur le ballon, mais qui va finalement totalement décomplexer les locaux. Sur un centre, Bai va voir le ballon toucher la barre sans pouvoir être exploité à la tombée, avant que Pioton ne rate la finition de la tête quelques minutes plus tard.

Marseille qui recolle tout de même au terme de sa première action construite avec un peu de vitesse : Payet lance Germain côté droit, dont le centre est repris de la tête par Milik (1-1, 38e). Troisième but en autant de titularisations pour le buteur polonais, qui permet à son équipe de rentrer aux vestiaires sans être menée.

Toujours sans complexes, les Catalans sont encore dangereux dès la reprise, mais Mbimba ne cadre pas sa tête depuis le point de penalty. Pour le dernier match sur le banc de Nasser Larguet, Marseille a davantage le ballon, mais peine à trouver des décalages tout en s'exposant aux situations de contre, toujours exploitées par Canet.

Et sur un très bon ballon dans le dos de la charnière olympienne, c'est Bai qui surgit pour venir conclure d'un piqué par-dessus Pelé, en retard dans sa sortie (2-1, 71e).

Il faut ensuite une parade de Graves pour priver Milik du doublé sur une demi-volée depuis le coeur de la surface, tandis que dans la foulée Pioton glisse au moment de disputer son face à face avec Pelé, abandonné par sa défense. Le symbole d'une triste soirée pour Marseille, totalement impuissant et jamais en mesure de revenir dans les dernières minutes.