Casemiro a égalé son record de buts en Liga

Après le but sur le stade de Valladolid qui a donné la victoire au Real Madrid lors du dernier match de la Liga, Casemiro en est maintenant à cinq réalisations en championnat. Il s'agit de son meilleur score dans cette compétition, ce qui lui permet d'égaler la statistique réalisée lors de l'exercice 2017-2018.

En plus de marquer contre Valladolid, il a également trouvé le chemin des filets lors des deux affrontements contre Alavés et lors des visites de Grenade et de l'Atlético. Quatre de ces cinq buts ont été marqués de la tête.

Casemiro fait preuve d'efficacité en attaque et compte six réalisations toutes compétitions confondues. Le Brésilien est seulement à une longueur d'égaler son record.

Cette saison 2020-2021, Casemiro est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid. Seul Karim Benzema, avec 17 buts au compteur, a marqué plus que le Brésilien.