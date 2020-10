Défait par le Shakhtar Donetsk (2-3) lors de son premier match, le Real Madrid, longtemps mené de deux buts, a finalement assuré le minimum syndical contre le Borussia M'Gladbach (2-2). Les hommes de Zinédine Zidane doivent ce point à des buts marqués par Karim Benzema et Casemiro dans les ultimes minutes de la rencontre.

Au sortir de ce match nul miraculé, Casemiro, le héros du soir côté madrilène, a prévenu : le Real Madrid ne lâchera rien. "Nous voulons toujours gagner mais ils ont eu deux occasions et ont marqué deux fois, c'est le football. Tu ne peux pas abandonner avec ce maillot, c’est ça la Champions League (...) On n’est pas dans une situation confortable, mais c’est important de prendre un point. Il faut féliciter l’équipe parce que nous avons fait un gros effort pour revenir", a ainsi confié le Brésilien au micro de Movistar+.

"L'équipe a fait un gros effort, Lucas a bien amené l'action, Benzema a mis un golazo… On doit s'améliorer mais on a fait un bon match. Ils n'ont eu que deux occasions. C’est leur façon de jouer et la notre, c'est de se battre jusqu'à la fin. Le Real Madrid n’abandonne jamais", a ensuite martelé l'ancien du FC Porto, déterminé. Suite à ce résultat, les Espagnols occupent toutefois l'inquiétante place de lanterne rouge de leur groupe. Une situation qui ne correspond ni à leur statut ni à leurs ambitions élevées.