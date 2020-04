"Ce sera difficile de le retenir", confie l'entraÃ®neur d'Igor Gomes

Igor Gomes n'a que 21 ans et est déjà dans le viseur du Real Madrid et Barcelone. Sao Paulo pourrait bientôt recevoir une offre pour le joueur, et leur entraîneur Fernando Díniz a supposé dans une interview accordée à 'Radio Transamérica' qu'il finirait très probablement par partir.

"Je pense qu'il est difficile de le retenir plus longtemps à cause de son âge et de sa qualité. Sao Paulo n'y échappe pas et presque aucun club brésilien n'y échappe. Les clubs doivent vendre pour respecter leurs engagements financiers. A un certain moment, le club est presque obligé de vendre", dit-il.

"Il joue de mieux en mieux, il se sent plus identifié à l'équipe. Si vous me demandez ce que je veux, c'est clair : je veux qu'il reste ici le plus longtemps possible parce que c'est un joueur qui a des qualités très rares dans le football brésilien, peut-être même dans le monde. Il est très important pour nous."

Affaire à suivre... En tout cas, celui qui est surnommé le 'nouveau Kaká', a le choix.