Ceballos réagit après son altercation avec Nketiah

C'était l'une des images étonnantes de la première journée de reprise de la Premier League 2020-2021, une image qui a eu lieu lors du match d'ouverture de cette nouvelle saison.

Dani Ceballos et Eddie Nketiah en sont venus aux mains lors de l'échauffement, alors que l'équipe réalisait un toro. Après une première intervention appuyée de Ceballos sur Nketiah et alors que le jeu reprend, les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers.

Une image filmée par les caméras de la télévision anglaise, et qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais les deux joueurs ont tenu à clarifier les choses après la rencontre.

Dani Ceballos a publié une photo de lui et son coéquipier ensemble après la rencontre, avec une légende : "Aucun problème de ce côté. Mon frère." Tout est bien qui finit bien.

It happens.



danifuli10 on Instagram #FULARS pic.twitter.com/whVKekchM9