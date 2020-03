Chelsea attentif à la situation de Ter Stegen

Deux options s'ouvrent à Marc André Ter Stegen pour son futur : renouveler son contrat avec le FC Barcelone, ou quitter le Camp Nou pour tenter une nouvelle aventure.

Il y a encore quelques heures, on apprennait l'intention du gardien Allemand avec son contrat : la seule condition pour laquelle signera, c'est d'être payé comme le numéro un dans le monde. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2022.

Et sur ces entrefaits, d'autres informations sont venues s'incorporer à un dossier qui commence à inquiéter la direction sportive barcelonaise : selon 'The Express', Chelsea aurait vu d'un bon oeil cette petite joute interne, et serait décidé à recruter Ter Stegen.

Les Blues seraient prêt à accueillir le gardien allemand si jamais il décidait de se lancer dans une nouvelle aventure, loin du Camp Nou.

Toutefois, la somme réclamée par la clause de libération de Ter Stegen pourrait être rédhibitoire : 180 millions d'euros. Une dépense énorme que devrait faire Chelsea pour s'offrir les services du gardien, que beaucoup considèrent comme le meilleur du monde actuellement.