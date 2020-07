Le Real Madrid exulte et devient champion d'Espagne

Le Real Madrid n'avait besoin que de deux petits points ce jeudi soir pour devenir champion d'Espagne en titre et a réussi à décrocher ce titre dont les joueurs de Zidane rêvaient tant.

Avec une dixième victoire en dix matches depuis la reprise, les joueurs merengue ont atteint l'objectif de la saison, et se sont imposés contre un Villarreal en difficultés.

Les joueurs du sous-marin jaune se sont montrés en difficultés tout au long de la première période et ont manqué d'arguments contre un Real Madrid qui a dominé.

Pas une seule occasion pour Villarreal qui a subi. Le Real Madrid n'avait pas non plus eu d'occasion franche avant l'ouverture du score de Karim Benzema, à l'exception peut-être d'une tentative de lob de Carvajal (4e) ou d'une reprise de Benzema.

Après une excellente interception de Casemiro au milieu de terrain à la 29e minute, Luka Modric, auteur d'un grand match, se dirigeait plein axe vers la surface avant de décaler Karim Benzema à droite. Le Français n'a pas hésité et a ouvert le score en envoyant le ballon entre les jambes d'Asenjo. Le vingtième but du Français cette saison.

Les Madrilènes rentraient au vestiaire virtuellement champions avec cet avantage, et alors que le FC Barcelone était mené au Camp Nou contre Osasuna après un but d'Arnaiz en première période.

En seconde période, le rythme baisse pendant quelques dizaines de minute avant le penalty obtenu par Sergio Ramos, qui permet au Real Madrid de doubler la mise malgré une situation polémique.

Mais ce ne fut pas simple pour les Madrilènes, qui ont dû tirer le penalty à deux reprises. Sur la première tentative, Sergio Ramos et Karim Benzema tentent d'imiter le fameux penalty de Messi et Suárez et le capitaine sert Benzema, entré à toute vitesse dans la surface, qui transforme et marque.

Mais le Français est entré avant que Ramos ne tire et l'arbitre demande aux joueurs de répéter le penalty. C'est cette fois-ci Benzema qui frappe, et qui envoie de nouveau le ballon au fond des filets.

Quelques minutes plus tard, Iborra parvient à réduire le score d'un joli but de la tête mais ce n'est pas suffisant. Dans le temps additionnel, Courtois sauve les siens à deux reprises. Coup de sifflet final : le Real Madrid est champion d'Espagne.