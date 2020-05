Cinq ans après, Casillas revient sur son départ du Real Madrid

Il y a cinq ans, le Real Madrid faisait ses adieux à un joueur qu'il a vu grandir : Iker Casillas. Le portier espagnol n'avait porté aucun autre maillot que celui du Real Madrid avant 2015. Cette année-là, Casillas quitte ainsi sa maison pour aller rejoindre le nord du Portugal.

Ses adieux se sont fait de manière assez ésotérique, surtout quand on sait qu'il était une véritable légende au sein de la Casa Blanca, il méritait au moins un au revoir digne de ce qu'il avait fait pour le club.

Mais les choses ne se sont pas terminées comme prévu, et le gardien a quitté le Real Madrid en donnant une conférence de presse solo...

Cinq ans après, San Iker revient sur son départ et regrette la façon dont ça s'est terminé entre lui et le club de la capitale espagnole.

"J’ai rarement parlé de mon départ du Real Madrid. J’ai donné une conférence de presse en solo, erreur, et je suis parti. Cinq ans se sont écoulés depuis. Cinq ans que j’ai traversé la frontière qui m’a conduit dans notre pays voisin, le Portugal. J’avais besoin de sentir autre chose. Avoir un nouvel environnement, renoncer à être tant exposé à la critique et chercher à m’améliorer. C’est comme ça les amis, tous les joueurs (qu’ils soient bons ou mauvais) veulent s’améliorer. Pour cela il faut améliorer le physique et le mental. Et ce dernier facteur était important. À Porto, je l’ai ressenti à nouveau. Cette photo (celle accompagnant son message, ndlr) est celle du match Real Madrid-Getafe, saison 14/15. Je savais déjà que ça allait être mon dernier match", a écrit Iker Casillas sur son compte Twitter.

Quelques heures avant, le gardien de Porto avait posté un autre message sur son Twitter accompagné d'une photo, il s'adresse aux supporters du Real Madrid : "Le dernier jour au Real Madrid. Un jour, je reviendrai."