Claude Puel évoque le transfert de Fofana à Leicester

En conférence de presse d'avant-match, Claudel Puel a évoqué le transfert de Wesley Fofana à Leicester, pour la somme record de 40 millions d'euros, le plus important transfert de l'histoire des Verts.

Mais l'entraîneur stéphanois prévient déjà les supporters : il n'aura que 10 millions d'euros pour trouver le remplaçant du défenseur tricolore.

"Nous n'aurons pas plus de moyens avec le départ de Wesley. Je m'opposais à ce qu'il parte, car je considérais qu'il n'était pas prêt, et qu'il était très important pour nous. Mais entre pérenniser le club et ses salariés et garder Wesley, il n'y a aucun débat. Quand on achète à crédit, il faut rembourser à un moment donné. Les dirigeants ont essayé de donner des possibilités très importantes en termes de masse salariale, mais le club s'est endetté. Il sera compliqué de se renforcer d'ici la fin de mercato. Financièrement, on ne peut pas être acteur sur ce mercato "