À 36 ans et un an après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Arjen Robben a fait le choix de revenir à sa passion. Il vient d’annoncer son engagement avec Groningen pour une saison.

Une annonce qui a fait plaisir à tous les amoureux du football. Groningen avait déjà approché Robben après son départ du Bayern Munich, mais n'avait pas réussi à le convaincre.

Finalement, les deux parties ont repris contact le mois dernier. Et selon la 'BBC', le club néerlandais aurait choisi de montrer des moments du documentaire "The Last Dance" sur la carrière Jordan chez les Bulls pour le covnaicnre de revenir.

Pendant sa carrière, Michael Jordan avait lui aussi annoncé sa retraite en 1993 pour tenter une carrière professionnelle dans le baseball, avant de revenir chez les Bulls un an après et remporter trois nouveaux titres avec Chicago.

La situation est bien évidemment différente, mais cela aurait convaincu le joueur néerlandais, tout comme l'insistance de sa femme et son envie d'aider l'équipe dans laquelle il a fait ses débuts.