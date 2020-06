Les compos probables du match de Coupe d'Italie entre Naples et Juventus

La finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et Naples est sans aucun doute un choc des titans. Ce sera une finale un peu spéciale due au huis clos, en raison des mesures sanitaires liées au COVID.

La Juventus a eu du mal à valider son ticket pour la finale, l'équipe de Sarri s'est qualifiée sans briller, face à un Milan médiocre, à l'image de sa saison. Sarri devrait opter pour un 4-3-3, mais avec un changement dans le onze : Khedira devrait remplacer Pjanic, qui n'a pas satisfait son coach face à Milan.

La Juventus pourra compter sur sa star Cristiano Ronaldo, un vrai spécialiste des finales. Le buteur de la Vieille Dame, très moyen vendredi contre l'AC Milan, en a disputé 30 et remporté 21. Le Portugais a à peu près tout gagné durant sa brillante carrière mais pas la Coupe d'Italie et reste même sur une défaite en finale la saison dernière, contre la Lazio Rome. Et il n'est pas du genre à buter deux fois sur le même obstacle.

Quant à la formation entraînée par Gattuso, elle s'est qualifiée face à l'Inter Milan, grâce à une performance XXL de son gardien, David Ospina, qui malheuresement, est suspendu pour cette fnale. L'équipe du sud d'Italie est l'une des bêtes noires de la Juventus, sur les 32 derniers matches disputés entre les deux équipes, ceux de la Lombardie se sont imposés à seulement 16 reprises.

Les deux entraîneurs, Maurizio Sarri et Gennaro Gattuso, sont ainsi à la recherche de leur premier trophée en Italie. Le match a aussi des airs de revanche pour le Napoli et ses fans, qui n'ont jamais vraiment pardonné à Sarri, leur ancien coach et idole, d'avoir rejoint la Juventus, le rival détesté.

Voici les compos probables des deux équipes :

Naples : Meret – Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui – Fabian Ruiz, Demme, Zielinski – Callejon, Mertens, Insigne

Juventus : uffon – Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Khedira, Bentancur, Matuidi – Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Stade : Stade Olympique de Rome

Heure : 21h00 (heure française)