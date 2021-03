Curtis Jones dédie son but au père d'Alisson

Liverpool a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en Premier League en s'imposant sur un score de deux buts à zéro contre Sheffield United ce dimanche soir.

Curtis Jones a inscrit le but de l'ouverture du score et a tenu à dédier ce but au père de son coéquipier Alisson, décédé à la suite d'une noyade au Brésil en milieu de semaine.

"J'aimerais prendre un moment pour dédier ce but au papa d'Ali. Qu'il repose en paix. Et si Ali voit ça, il est pour toi ce but mon frère", a déclaré le joueur de Liverpool au micro de 'Sky Sports' après la victoire des Reds.

"Alisson une personne forte, c'est un membre important de l'équipe et il n'est pas là aujourd'hui. Il nous manque, c'est certain, et je voulais prendre un moment pour lui dédier mon but, à lui et au reste de sa famille", a-t-il ajouté sur le tragique accident du père de son coéquipier.