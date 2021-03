Dembélé a fait des examens complémentaires et Giménez a ressenti une gêne

L'Atlético espère que cette trêve lui permettra de récupérer des joueurs de son effectif. Ces trois premiers jours ne sont pas de bon augure.

Dembélé a fait une frayeur à ses coéquipiers lors de l'entrainement de mardi après-midi. En début de séance, il a fait un malaise. Heureusement, il a très rapidement été pris en charge par le staff médical de l'équipe. Le Français est finalement revenu à ses esprits et a même pu quitter le terrain en marchant. Ensuite, il est reparti du centre d'entrainement 'colchonero' au volant de son véhicule. Ce mercredi, l'ancien joueur de l'OL a été soumis à des examens médicaux.

Dembélé a donc logiquement manqué la séance prévue ce matin. Giménez, quant à lui, a dû quitter ses coéquipiers prématurément après avoir ressenti une gêne musculaire, Les kinésithérapeutes du club ont pris en charge le joueur.

L'entraînement de l'Atlético, comme mardi, a connu les absences des onze joueurs appelés par leurs équipes nationales (les Espagnols Marcos Llorente et Koke Resurrección, le Belge Yannick Carrasco, le Français Thomas Lemar, le Portugais Joao Felix, le Slovène Jan Oblak, le Croate Sime Vrsaljko, le Mexicain Hector Herrera, l'Anglais Kieran Trippier, le Monténégrin Stefan Savic et le Centrafricain Geoffrey Kondogbia) et l'entraîneur Diego Simeone et Lucas Torreira, tous deux avec l'accord du club, et maintenant Dembélé.