Dembélé, convoqué contre Eibar : "Il est excité et heureux"

Arrivé en prêt pour le reste de la saison, Moussa Dembélé a commencé les entraînements à l'Atlético Madrid et s'adapte à sa nouvelle équipe sous les ordres de Diego Simeone.

L'attaquant français a été convoqué pour sa première rencontre avec le club colchonero. Il fait partie de la liste des attaquants convoqués pour afronter Eibar jeudi soir.

En conférence de presse, Diego Simeone a évoqué l'adaptation de son nouveau joueur : "Dembélé vient d'arriver il y a quelques jours et il essaie de s'intégrer au groupe. Heureusement, il a des coéquipiers comme Kondogbia, Carrasco ou Lemar qui sont proches de lui et qui font des traductions afin de rendre la communication plus rapide."

"Nous aurons le temps de lui faire savoir ce que nous attendons de lui exactement, en attendant nous le laissons s'installer de la meilleure façon possible avec ses coéquipiers. Je le vois excité et heureux. C'est un numéro 9 et nous espérons qu'il pourra rééditer avec l'Atlético de Madrid ce qu'il faisait avant", a-t-il ajouté.