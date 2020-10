"Dembélé peut devenir l'un des meilleurs du monde dans deux ans"

Après le départ de Josep Mará Bartomeu de la tête du FC Barcelone, le club catalan cherche un nouveau commandant de bord. Parmi les noms les plus cités se trouve Victor Font.

Sur la liste de ce précandidat se trouve notamment Jordi Cruyff, ancien sélectionneur de l'Équateur. Dans un entretien pour la 'Cadena SER', Cruyff s'est livré sur l'actualité du club et en a profité pour apporter son soutien à Dembélé.

"Tout le monde voit le potentiel de Dembélé. C'est une chose qui a de l'influence sur la peur de le laisser partir qu'a le Barça. Il se peut qu'il devienne l'un des trois meilleurs joueurs du monde", confie Jordi Cruyff.

Celui-ci s'est aussi confié sur le rôle de Leo Messi : "Prolonger Leo Messi doit être une grande priorité, l'équipe doit se construire autour de lui. S'il dit qu'il ne veut pas, il faudra trouver une autre manière de construire l'équipe parce qu'il n'y a pas d'autre Messi. Il s'agit plus de le convaincre que de négocier, surtout si on prend en compte qu'il peut encore jouer trois ou quatre ans dans l'élite."

"Directeur sportif ? Ça me passionne. Aujourd'hui j'entraîneur, mais être entraîneur du Barça est une chose qui est à la portée de peu de gens. J'ai toujours bien aimé la direction sportive et je me suis préparé pour ça", a-t-il ajouté.