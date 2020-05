Depay envoie un message de soutien Ã  Koeman

Le sélectionneur et ancien joueur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a été hospitalisé ce week-end après avoir été victime de problèmes cardiaques.

Les Pays-Bas ont assuré que le sélectionneur se trouve actuellement dans un état stable et ses joueurs, internationaux néerlandais, ont publié des messages de soutien.

Memphis Depay, pilier de la sélection néerlandaise, a publié une photo sur les réseaux sociaux avec un message de prompt rétablissement : "Adressons nos prières à ce grand homme."

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais est toujours en convalescence après sa rupture des ligaments croisés et aura le temps de se remettre alors que la saison de Ligue 1 a été officiellement arrêtée.

Let’s keep our prayers up for the big man! #HeLeadsTheNewWave pic.twitter.com/JkQRIBs0yk