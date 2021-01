Memphis Depay va finalement rester à Lyon

Pressenti pour rejoindre le FC Barcelone cet hiver, Memphis Depay restera finalement à Lyon, selon le quotidien 'L'Équipe'.

Le club catalan, fortement touché par la crise provoquée par le Covid-19, n'a pas les liquidités nécessaires pour faire venir le capitaine lyonnais dès cet hiver.

Le journal indique que l'international néerlandais devrait toutefois quitter l'actuel leader de Ligue 1 en juin prochain, à la fin de son contrat.

"Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, mais si le coach continue à me sortir quand je marque deux buts, je réfléchirai peut-être à partir (...) Continuons et profitons de ma présence pour l'instant, et peut-être jusqu'à la fin de la saison", avait déclaré Depay après la victoire contre Lens mercredi.