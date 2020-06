Du but annulé de Januzaj au but validé de Benzema

Si Sergio Ramos a ouvert le score sur penalty avant de se blesser après la reprise de la rencontre, la Real Sociedad a vécu un gros temps fort par la suite et était sur le point d'égaliser.

À la 68e minute de jeu, Adnan Januzaj décoche une lourde frappe à ras du sol. Le gardien du Real Madrid ne s'y attend pas et laisse le ballon entrer dans ses filets. Néanmoins le but est refusé pour une position de hors-jeu de Merino. Si celui-ci était bien hors-jeu, il n'intervient pas sur l'action et il est difficile de savoir réellement s'il gênait Courtois.

Un but annulé qui ne manque pas de faire polémique. Et encore plus alors que Karim Benzema parvient à doubler la mise deux minutes après le but refusé à la Real Sociedad.

L'attaquant français reçoit un centre de Fede Valverde dans la surface. Après un contrôle de l'épaule, Benzema enchaîne et fusille Remiro. Un but qui sera à son tour observé par la VAR pour une possible main du Français.

Le but de Karim Benzema est finalement accordé par la VAR, permettant au Real Madrid de creuser l'écart, et à Karim Benzema de signer son 17e but de la saison en championnat.