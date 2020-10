Du but de Séville à l'égalisation de Coutinho en deux minutes

Il s'agissait de l'une des plus belles rencontres de ce week-end en Europe, et le FC Barcelone et Séville ont fait le show dès le début de la rencontre sur la pelouse du Camp Nou.

Le Barça de Ronald Koeman s'est fait surprendre dès la 8e minute de la rencontre sur un coup de pied arrêté joué à deux par Jordan et Suso, qui centrait dans la surface.

Le duel entre Jules Koundé et Frenkie de Jong envoie le ballon vers Luuk de Jong, seul. Le Néerlandais reprenait du gauche pour envoyer une puissante frappe dans les cages de Neto.

Cependant, Séville n'a pas eu le temps de se réjouir, puisque le Barça égalisait deux minutes plus tard. Leo Messi centrait au-dessus de la défense vers Jordi Alba, mais Jesus Navas était sur la trajectoire.

Mais Jesus Navas se trompe et envoie le ballon vers Philippe Coutinho, seul dans la surface, qui n'a plus qu'à frapper pour envoyer le ballon dans les filets de Bono.