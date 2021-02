Felix Magath raconte le passage de Raúl à Schalke 04

Lorsque le physique du légendaire Raúl González lui a fait défaut et qu'il a choisi d'exporter sa légende de Madrid en Allemagne pour jouer à Schalke 04, son nouvel entraîneur, Felix Magath, était incrédule. L'homme derrière sa signature était Christoph Metzelder.

L'ancien joueur avait déjà pris le chemin que Raúl allait prendre et c'est lui qui a suggéré à son entraîneur de le signer. "T'es fou ? Je lui ai demandé s'il avait une vis desserrée, s'il était fou. Je me suis dit : "Raúl, qu'est-ce que tu me racontes ?" a déclaré Magath dans le podcast 'Phrasenmäher'.

"Que va faire Raúl ? Il ne joue plus pour le Real Madrid et il ne pourra pas changer d'équipe en Espagne. L'Angleterre peut-être ? En tant qu'attaquant en Angleterre, ses chevilles seraient devenues violettes. Le football italien était très défensif, il aurait eu des problèmes là-bas aussi", s'est demandé le préparateur.

Finalement, ses fantasmes se sont réalisés, puisque Metzelder lui a dit qu'il "avait parlé à Raul, pour l'appeler et lui poser des questions" et, à la fin, il a rejoint ses rangs. Quand il s'est entraîné avec nous, je me suis dit : "Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait, imbécile, t'es stupide ? Il n'était pas en très bonne condition physique. Mais en tant que sportif, il avait la classe. Techniquement, il était exceptionnel et sa volonté de s'entraîner était toujours exemplaire", a poursuivi l'entraîneur.

"En tant que personne et personnalité, il était exceptionnel. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui avant. J'ai le plus grand respect pour lui en tant que joueur et en tant que personne. C'est pourquoi je suis convaincu que nous le verrons comme entraîneur au Real Madrid dans un avenir pas trop lointain", a-t-il conclu.