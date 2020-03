Griezmann, Coutinho et DembÃ©lÃ© sont trÃ¨s loin du meilleur Neymar

Presque trois ans après son départ, Neymar manque toujours au Barça. La star brésilienne reste un des joueurs les plus décisifs sur la planète football et les Catalans le savent.

Ce n'est donc pas étonnant de voir le Barça tenter et retenter de récupérer Neymar à chaque mercato, comme cela devrait être le cas l'été prochain.

En attendant, les Catalans ont dû se reconstruire dans le Brésilien et tenté de pallier son absence. Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann ont tous les trois atterri au Camp Nou pour faire oublier Neymar, en vain.

Si l'on se réfère aux statisques de ProFootballDB, les trois joueurs ont à deux trois joué autant de matches que Neymar au Camp Nou. Au total, 186 matches exactement. Et en terme de buts marqués et de passes décisives, les trois ne valent même pas un demi Neymar.

Le Brésilien du PSG a évolué entre 2013 et 2017 à Barcelone, pour un bilan de 105 buts et 62 passes décisives. Par match, le crack brésilien marquait 0,56 buts et donné 0,33 passes décisives. Il était donc impliqué sur 0,90 buts par match avec le Barça.

Le trio formé par Dembélé, Coutinho et Griezmann n'a marqué "que" 53 buts (0,28 par match) et a donné 30 passes décisives (0,16 à chaque rencontre).

Ainsi, Ney a marqué 52 buts de plus et a donné 32 passes décisives supplémentaires que la 'DCG'.

Dembélé, qui a porté le maillot du Barça à 74 occasions, a inscrit 19 buts et a donné 15 passes décisives. Des chiffres bien loin de ceux de son prédécesseur.

Coutinho, prêté par le Bayern, a joué 76 matches avec le club catalan et a inscrit 20 buts. Il a de plus donné 11 passes décisives.

Griezmann connaît de meilleures statistiques, bien qu'il soit au club que depuis l'été dernier. Le Français a marqué 14 buts et donné 4 passes décisives en 36 matches.

Malgré cela, l'ombre de Neymar plane toujours au-dessus du Camp Nou et son retour est toujours d'actualité. Ses successeurs ne sont, pour le moment, pas à la hauteur. Et le Barça le sait.