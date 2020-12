Haaland salue le "meilleur agent du monde" Raiola après avoir remporté le Golden Boy

Erling Haaland a décrit son agent, Mino Raiola, comme "le meilleur du monde", la star du Borussia Dortmund déclarant qu'il espérait continuer avec l'Italien dans un avenir proche. Le joueur de 20 ans a été nommé lauréat du prix Golden Boy, prix récompensant le meilleur jeune joueur, de cette année lundi, succédant à Joao Felix en tant que détenteur de cette récompense sur l'année 2020 après 12 mois remarquables.

Erling Haaland n'a pas été le seul à prendre un trophée lors de la cérémonie, Mino Raiola a également reçu un prix pour le meilleur agent d'Europe au cours de l'année écoulée. L'attaquant n'a pas tardé à partager les projecteurs et les éloges avec son représentant de 53 ans par la suite, parlant chaleureusement de la relation de couple et le saluant pour son aide. "Il est le meilleur agent du monde", a déclaré le Norvégien.

"Il m'a tellement aidé, je veux continuer à travailler avec lui", a ajouté l'attaquant du BVB. Le succès de Haaland cette semaine est en contradiction avec les difficultés sur la scène nationale de Dortmund, avec une humiliation 5-1 contre Stuttgart ce week-end confirmant leur retard sur le champion en titre, le Bayern Munich. L'entraîneur, Lucien Favre, a payé le prix dimanche avec son licenciement, l'assistant Edin Terzic ayant été promu jusqu'à la fin de la saison.

"Je suis heureux à Dortmund"

Mais malgré une campagne difficile à ce jour, Erling Haaland a également réaffirmé son engagement envers le club, affirmant qu'il avait des ambitions de remporter des trophées personnels et collectifs tant qu'il restait dans la Ruhr. "Mon avenir?" la starlette née à Leeds a répondu lorsqu'on lui a demandé. "Je suis heureux au Borussia Dortmund. J'ai passé une excellente année avec Favre et je tiens à le remercier pour cela."

"Le Ballon d'Or est mon rêve ici, tout comme la Ligue des Champions - mais je suis content du Golden Boy", a ajouté l'international norvégien. Erling Haaland a également profité de l'occasion pour saluer son compatriote international norvégien, Jens Petter Hauge, l'ailier ayant suivi les traces de son compatriote en tant que dernier grand talent à faire le saut de son pays d'origine aux grandes ligues européennes avec Milan.

"Hauge est mon ami", a ajouté Erling Haaland. "Gardez un œil sur lui. Ils ont pris un vrai talent et il joue dans un beau club de Milan. Ils sont dans une excellente ligue et ils peuvent faire de grandes choses", a conclu l'attaquant du Borussia Dortmund. Les observateurs européens auront davantage un oeil sur l'attaquant norvégien et ses performances en Allemagne, pour le moment.