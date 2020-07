Kevin De Bruyne fait honneur à la Premier League, selon Jordan Henderson, qui a devancé le milieu de terrain de Manchester City pour le prix du footballeur de l'année de la FWA (journalistes sportifs britanniques).

Le capitaine de Liverpool a été élu devant le milieu belge par la 'Football Writers' Association', après avoir mené son équipe au sacre en Premier League ainsi qu'à la Super Coupe de l'UEFA et à la Coupe du monde des clubs.

Si De Bruyne a peut-être connu une saison plus impressionnante sur le plan individuel avec 13 buts et 22 passes décisives, City a été moins bien loti, même s'il reste en Ligue des champions. Après l'avoir battu, Henderson a tenu à faire l'éloge de son homologue du milieu de terrain.

"Kevin est un joueur incroyable, a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Il a grandi en tant que joueur. Je me souviens l'avoir vu quand il était à Chelsea et qu'il venait d'entrer en scène; c'était la première fois que je le voyais vraiment. Il avait l'air d'un joueur spécial à l'époque et il a continué à grandir. Vous pouvez voir tout le travail qu'il a accompli et la confiance qu'il a en lui."

De Bruyne reste pour beaucoup le joueur le plus important de la Premier League, et avec l'incertitude autour de la participation de Sergio Agüero, il sera la clé des espoirs de Manchester City en Ligue des Champions. Il a eu un impact immédiat après son départ de Wolfsburg en 2015, et Henderson pense qu'il est un joueur qui ne cesse de s'améliorer.

"Il s'est amélioré à chaque saison. Je ne le connais pas personnellement, mais il a cette faim et ce désir de vouloir s'améliorer et de travailler aussi dur que possible. Il fait honneur à Manchester City et à la Premier League. Avoir des joueurs comme lui [en Premier League] est incroyable, et jouer contre lui est difficile, mais j'aime me tester contre les meilleurs joueurs du monde, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. J'ai énormément de respect pour Kevin, et si vous regardez l'ensemble de la Premier League, il y a tellement de bons joueurs, et j'ai juste la chance et le bonheur de jouer dans ce championnat", a-t-il ajouté.