Il ne manque qu'un test PCR à Dembélé pour partir vers Madrid

L'Atlético de Madrid est à quelques jours de l'annonce officielle de son nouvel attaquant. Après le départ de Diego Costa, les Colchoneros ont déjà un accord avec l'OL pour la signature de Moussa Dembélé.

Selon 'AS', l'attaquant de 24 ans arrivera en prêt avec option d'achat (non obligatoire) de 35 millions d'euros. C'est exactement le genre d'opération que les Rouge et Blanc recherchaient pour éviter de se faire coincer, surtout avec leur situation économique délicate.

Le média précité nous apprend que Moussa Dembélé attend le résultat de son test PCR pour se rendre à Madrid. Si tout va bien, celui de Pontoise voyagera entre ce lundi après-midi et mardi.

Une fois arrivé dans la capitale espagnole, Dembélé pourra finaliser les derniers détails et passer sa visite médicale. Il arrive avec un bras fracturé, bien qu'il ne reste pas grand-chose à récupérer et que ce ne sera pas non plus un fardeau dans les prochains mois.

Issu du centre de formation de Fulham, l'attaquant a brillé dans sa première équipe en championnat avant de signer au Celtic. Il y a joué pendant un peu plus de deux ans, inscrivant 51 buts en 91 matchs, avant de rejoindre l'OL.

Il a connu deux saisons exceptionnelles là-bas. Lors de la première, il a marqué 20 buts et dans la seconde 24, mais cette saison, il a moins joué à cause de son bras cassé. Un but en 669 minutes (16 matches) pour le Français, qui voudra retrouver son rendement d'antan.