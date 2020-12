Ilicic, le symbole de l'Atalanta

Auteur de 30 buts en 34 matches la saison passée avec l'Atalanta, Josip Ilicic est l'homme fort du club italien. Absent en cours de route en Ligue des champions, le club n'a jamais communiqué la raison. Certains évoque une dépression et qu'il est allé se ressourcer en Slovénie.

Pour le coach Gaperini, c'est le genre de joueur qui manque à n'importe quelle équipe : "Ilicic est fondamental pour nous. C'est comme si Dybala manquait à la Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter".

Finalement revenu au mois de septembre, le slovène a eu un peu de mal à retrouver le même rythme que l'an passé. Après quelques matches sur le banc et six titularisations, l'attaquant de l'Atalanta a planté un but contre Liverpool en Ligue des champions. De quoi le remettre en confiance et peut-être aider l'équipe à se qualifier en 8e de finale.