L’Inter se redresse face à la Sampdoria

L’Inter Milan a tenu son rang dimanche soir lors de son opposition contre la Sampdoria à domicile. En difficulté lors des sorties qui avaient précédé l’interruption du championat, l’équipe lombarde a cette fois répondu aux attentes en prenant le dessus sur la Sampdoria. Ce ne fut pas sans mal, mais l’essentiel a été fait.

Les hommes d’Antonio Conte se sont imposés par la plus petit des écarts. Et c’est en première période qu’ils ont fait le plus dur en marquant à deux reprises. Romelu Lukaku a été le premier à trouver le chemin des filets génois. A la 10e minute, il a scoré du gauche en convertissant un une-deux avec Christian Eriksen.

Puis, à la 33e minute, Lautaro Martinez a doublé la mise. Critiqué pour ses prestations récentes et suspecté de trop penser à son prochain transfert, l’Argentin ne s’est pas raté quand il a fallu conclure de près, après une passe d’Antonio Candreva.

Une victoire facile semblait alors se dessiner pour l’Inter, mais l’équipe nerazzurra s’est quelque peu relâchée au retour des vestiaires. Cela a permis au Norvégien Morten Thorsby, opportuniste à la suite d’un corner, de réduire le score. A 2-1, les locaux n’étaient pas sereins, mais ils ont quand même réussi à préserver leur maigre avantage.

Avec cette victoire, l’Inter consolide sa 3e place au classement. Surtout, la bande à Conte revient à six points du leader turinois. Le Scudetto sera difficile à aller chercher, mais pas impossible. Une bataille à trois se dessine pour le titre, avec également la Lazio (2e) dans le coup.