La Premier League n'a pas encore fixé une date pour la reprise, mais le gouvernement britannique a annoncé lundi que les sports pro, même à huis clos, restent interdits jusqu'au 1er juin. Donc, la Premier League peut-elle espérer une reprise après le 1er juin ? En tout cas, certains joueurs ne sont pas enchantés à cette idée, comme le milieu de terrain de West Ham.

"Aucun joueur ne rejouera si nous ne sommes pas en sécurité. Je ne vois pas comment on peut jouer au football et respecter les mesures de distanciation sociale en même temps. Ce sont les questions que les gens doivent poser et qui doivent trouver une réponse. C'est aussi simple que cela", a lâché le milieu de terrain international anglais à 'Mirror'.

D'autres joueurs tels que Danny Rose et Aguero ont déjà montré leur inquétude.