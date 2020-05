"Je choisirais Sancho plutôt que Mbappé et Haaland pour Liverpool"

Liverpool devrait accorder la priorité à la signature de Jadon Sancho plutôt que Kylian Mbappe et Erling Haaland, selon Emile Heskey, l'ancien joueur des Reds.

Le club de la Mersey fait partie de ceux qui sont intéressés par l'ailier du Borussia Dortmund et le nom de l'attaquant du Paris Saint-Germain a aussi circulé du côté d'Anfield. Tandis que la forme de la star norvégienne avec BVB suscite logiquement l'intérêt des plus grands d'Europe. A la question lequel des trois serait le meilleur renfort pour les Reds, Heskey a opté pour le jeune anglais. L'ex-international anglais pense que Liverpool doit tout faire pour devancer la concurrence sur ce dossier, incarnée par Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et Barcelone.

"Je choisirais Sancho pour Liverpool, parmi les trois", a déclaré Heskey à 'GentingBet', comme l'a rapporté 'Metro'. "Mbappé est un joueur phénoménal, qui ne cesse de progresser et qui ne fera que s'améliorer. Il se concentre davantage pour rester régulier, et ce qu'il fait à cet âge est tout simplement phénoménal. C'est difficile, parce que pour Liverpool, vous choisiriez un joueur qui est plus sur le côté que dans l'axe. Je vais être patriote dire que Sancho serait formidable, étant un joueur anglais et c'est quelqu'un qui divertit. Je dirais que quelqu'un comme ça serait formidable de prendre l'aile et de terroriser les défenses."

Sancho a impressionné en Bundesliga cette saison, marquant 14 buts et en délivrant 16 passes décisives en seulement 24 rencontres.