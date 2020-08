"Je n'ai jamais eu de problèmes avec Sarri"

C'est l'une des surprises de ce mercato estival. Blaise Matuidi a pris la décision de résilier son contrat avec la Juventus Turin en fin de saison pour s'offrir une aventure à Miami.

Le joueur français a donné son accord à l'Inter Miami de David Beckham, son ancien coéquipier au PSG, et va découvrir un nouveau championnat aux États-Unis la saison prochaine.

Le champion du monde s'est confié sur sa décision dans un entretien pour 'L'Équipe' et est notamment revenu sur sa relation avec l'entraîneur italien Maurizio Sarri, limogé après l'élimination contre Lyon en Champions League.

"Je n’ai jamais eu de problème avec lui. C’est un entraîneur qui bosse énormément sur la tactique pour faire déjouer l’adversaire. Je pense que c’est quelqu’un de timide aussi, qui ne va pas forcément naturellement vers les autres", a confié le milieu de terrain français.

"On sait à quel point c’est un dur métier d’être entraîneur. Mais s’il y a bien une chose qui m’a marqué, c’est pendant la période de Covid. J’étais dans la difficulté et il m’a surpris parce qu’il m’a appelé tous les jours pour prendre des nouvelles. J’ai découvert l’homme", a-t-il ajouté. Aujourd'hui, Matuidi a terminé son aventure turinoise, et Sarri aussi.