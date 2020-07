En plus de se préparer pour sa rencontre contre Valladolid, le FC Barcelone a connu ce vendredi le nom de son possible adversaire de Ligue des champions. S'il parvient à se qualifier contre Naples, le Barça affrontera le Bayern Munich ou Chelsea.

"Je n'attendais rien de particulier du tirage, c'est bien de le savoir, on peut commencer à analyser nos potentiels futurs adversaires, mais d'abord, il y a le match de demain. Le match contre Naples sera vital si on veut arriver en quarts et, le moment venu, on affrontera ce défi comme tous les autres. Mais pour l'instant, on est concentrés sur notre match de demain que nous devons gagner pour continuer à avoir des chances de titre", a assuré Quique Setién.

Il a aussi évoqué le repos de 20 jours qu'aura le Barça avant la rencontre contre Naples : "C'est peut-être mieux une seule semaine de repos. Naples peut avoir dans ce sens un certain avantage, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un petit repos nous fera du bien. Il est possible de jouer un amical avant Naples. Nous commencerons par quelques jours de repos et après nous jouerons, entre nous ou contre une autre équipe."

Quique Setién s'est attardé sur le match contre Valladolid et la lutte pour le titre : "J'essaie toujours d'affronter les matches avec la plus grande exigence. Valladolid n'est pas encore sauvé de la relégation et nous devons affronter le match avec une grande exigence. Il est possible que nous arrivions à la dernière journée avec toujours des chances de titre."

"Il nous manque ce point d'inspiration que nous avons eu contre Villarreal, et l'efficacité en attaque. Il y a eu beaucoup de matches lors desquels nous avons bien commencé la rencontre et puis les choses se sont compliquées parce que nous n'avons pas été précis", a-t-il ajouté.