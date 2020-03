Junior Firpo sort du silence sur une supposée blessure au karting

Ces derniers jours, certaines rumeurs évoquent une blessure de Junior Firpo. Mais dans la foulée le FC Barcelone a nié un tel fait concernant son défenseur latéral espagnol.

Selon le quotidien sportif espagnol 'Marca', Junior se serait fait mal à l'entraînement et non lors d'une course de karting.

"Je voulais expliquer que la légère blessure que j'avais à ma main gauche avait été faite lors de l'entraînement de jeudi avant le match contre Eibar. Toute autre version ne correspond pas à la réalité", a-t-il publié sur son compte Twitter officiel.

"Il s'agit juste une mauvaise chute lors d'un entraînement comme les autres fois. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder dans le monde du sport pour inventer une telle chose", a ajouté le jeune joueur blaugrana.