Kevin De Bruyne tout proche d'une prolongation

Deux mois après la prolongation de Pep Guardiola, Manchester City pourrait prochainement annoncer la prolongation d'un autre élément important du club. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Kevin De Bruyne, actuellement sous contrat jusqu'en 2023, pourrait prolonger son aventure avec les Citizens.

Romano évoque un contrat jusqu'en juin 2025 et un salaire de 300.000 livres sterling par semaines, soit plus de 17,5 millions d'euros par an.

Le Diable Rouge évolue chez les Skyblues depuis 2015 (239 matches, 60 buts et 93 passes décisives).