Kevin Trapp fait un point sur sa situation

En conférence de presse ce vendredi, Trapp a clarifié sa situation, mettant un terme aux rumeurs lui qui est sous contrat jusqu'en 2024.

" Les rumeurs sur ma personne m'ont bien sûr atteint, vous pouvez difficilement éviter cela. Pour moi, le sujet n'a jamais été aussi important que dans les médias. Je n'ai jamais pensé à un transfert. J'ai signé ici un contrat de cinq ans l'année dernière. De plus, j'étais toujours en contact avec Fredi Bobic et Adi Hütter, donc c'était toujours clair pour moi. Mon intention n'est pas de changer de club. On ne m'a jamais dit directement qu'on voulait me vendre. Il a seulement été souligné qu'à cette époque, personne n'est à vendre. Il n'y a rien d'inhabituel pour un club comme l'Eintracht Francfort."