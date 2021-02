Toni Kroos est le meilleur passeur décisif du Real Madrid cette saison. L'Allemand a offert sa sixième passe décisive et a donc dépassé Benzema et Rodrygo, qui comptent 5 unités chacun.

Sur un coup franc, le milieu de terrain allemand a mis un centre sur la tête de Casemiro qui a marqué pour offrir la victoire à ses coéquipiers contre le Real Valladolid. En comptant ce caviar, Kroos comptabilise 5 passes décisives en Liga et 1 en Ligue des champions.

Le joueur allemand a les meilleures stats de son club dans ce domaine : Après Kroos, on trouve Benzema et Rodrygo (5), Lucas Vázquez (4), Marcelo et Vinicius Jr. (3), Asensio et Carvajal (2), et Modric, Hazard, Casemiro et Ramos (1).