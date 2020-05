"L'alcool était le point faible d'Arturo Vidal"

Giorgio Chiellini tire à balles réelles depuis le début de semaine. Après s'en être pris à Mario Balotelli et Felipe Melo, c'est le milieu de terrain Arturo Vidal qui est pointé du doigt.

L'international chilien a joué à la Juventus Turin entre 2011 et 2015 et fut l'un des coéquipiers du défenseur italien. Celui-ci a décidé de livrer une petite anecdote sur le "point faible" de Vidal.

"Parfois, quelqu'un comme Vidal sortait et buvait plus qu'il ne devrait, tout le monde le sait. On peut dire que l'alcool était son point faible, et l'est peut-être toujours. Nous ne discutons pas de la qualité, ni de la personne", a commenté Chiellini.

"Ce grand Arturo ne s'est pas présenté à l'entraînement plus fois par an, ou s'il le faisait, il n'était pas très heureux. Parfois, il venait avec encore beaucoup d'alcool dans le sang", a ajouté le défenseur de la Juve.