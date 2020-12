Fabián Ruiz est depuis quelque temps le joueur le plus en vue en Italie. Beaucoup de clubs ont tenté de le recruter, mais le milieu espagnol de 24 ans a décidé de rester une année de plus à Naples, où il est sous contrat jusqu'en 2023.

On a appris ces dernières heures que l'Atlético de Madrid avait proposé un montant astronomique pour s'offrir l'international espagnol, mais que le Napoli avait refusé.

C'est ce que révèle le journaliste italien Carlo Alvino, spécialiste du club italien, dans une déclaration accordée à 'Área Napoli' : "L'Atlético a fait une offre monstrueuse pour Fabián. Il faut que je parle de ce montant que tout le monde ne connaît pas".

"48 heures après la fermeture du dernier mercato, l'Atlético a proposé 50 millions d'euros pour Fabián Ruiz. Aurelio De Laurentiis et Cristiano Giuntoli, respectivement président et directeur sportif du club, en accord avec Gattuso, ont dit non", ajoute-t-il.

"D'autres clubs auraient pu accepter l'offre de l'Atlético de Madrid, mais Naples n'a pas voulu dissoudre son équipe. Si un club aussi important que l'Atlético de Madrid a proposé une telle somme, cela signifie que Fabián Ruiz est un très grand joueur. De grande qualité. Je dis cela car depuis quelque temps, je lis beaucoup trop de critiques sur l'ancien milieu du Betis. Fabián est un joueur de classe mondiale", a conclu Alvino.